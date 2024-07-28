Взятие Лозоватского открыло российской армии "ворота" в Днепропетровскую область

Освобождение населённых пунктов Лозоватское и Волчье в ДНР имеет огромное значение для российской армии. По словам военного эксперта Евгения Михайлова, это означает контроль над Очеретинскими высотами на несколько сотен квадратных километров.

"Дальше направление у нас — на Покровск и Мирноград. А это уже — ворота в Днепропетровскую область", — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

Он добавил, что между Покровском и Константиновкой есть дорога, по которой ВСУ получают подкрепление, боеприпасы и питание. Контроль над ней сыграет на руку российской армии.