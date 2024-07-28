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28 июля, 14:49

Взятие Лозоватского открыло российской армии "ворота" в Днепропетровскую область

Политолог Михайлов: Фронт ВСУ начал сыпаться после взятия Лозоватского

Освобождение населённых пунктов Лозоватское и Волчье в ДНР имеет огромное значение для российской армии. По словам военного эксперта Евгения Михайлова, это означает контроль над Очеретинскими высотами на несколько сотен квадратных километров.

"Дальше направление у нас — на Покровск и Мирноград. А это уже — ворота в Днепропетровскую область", — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

Он добавил, что между Покровском и Константиновкой есть дорога, по которой ВСУ получают подкрепление, боеприпасы и питание. Контроль над ней сыграет на руку российской армии.

"Это взятие очень весомо. Фронт (ВСУ. — Прим. Life.ru) хоть и ещё не рассыпался, но он уже сыпется", — заявил Михайлов.

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Напомним, об освобождении Лозоватского в ДНР стало известно 27 июля. По словам британского эксперта Александра Меркуриса, ВСУ на этом участке фронта попали в "котёл" ВС РФ и бежали из-под Лозоватского и Прогресса.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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