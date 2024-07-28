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28 июля, 14:10

Голландского волейболиста-педофила освистали с трибун на Олимпиаде

Волейболиста ван де Вельде с судимостью за педофилию освистали на ОИ

Стивен ван де Вельде. Фото © xBEAUTIFULxSPORTS/PeterxWeberx

Стивен ван де Вельде. Фото © xBEAUTIFULxSPORTS/PeterxWeberx

Пляжный волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками на трибунах, когда спортсмен вышел на матч в рамках Олимпийских игр в Париже. Негодование зрителей связано с тем, что он однажды угодил в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Ван де Вельде выступал в паре с Мэттью Иммерсом. Они потерпели поражение от спортсменов из Италии Алекса Рангери и Адриана Карамбуле со счётом 1-2. Перед матчем участники были представлены, но вместо слов поддержки 29-летний ван де Вельде услышал лишь оглушительный свист, которым разразился болельческий сектор. Спортсмен, однако, сохранил выдержу и никаких эмоций после холодного приёма не проявил.

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Российским спортсменам, как известно, запрещено было участвовать в командных соревнованиях в рамках Игр, но тюремный срок за педофилию, видимо, оказался куда предпочтительнее для Европы, чем паспорт РФ, поскольку единственные две штрафные санкции, наложенные на насильника-педофила Стивена ван де Вельде организаторами, заключались в том, что он живёт отдельно от других спортсменов и не может общаться с прессой. Если этот волейболист ещё и замкнутый, то можно сказать, что ему и вовсе крупно повезло.

Владимир Озеров
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