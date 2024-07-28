Голландского волейболиста-педофила освистали с трибун на Олимпиаде

Пляжный волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками на трибунах, когда спортсмен вышел на матч в рамках Олимпийских игр в Париже. Негодование зрителей связано с тем, что он однажды угодил в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Ван де Вельде выступал в паре с Мэттью Иммерсом. Они потерпели поражение от спортсменов из Италии Алекса Рангери и Адриана Карамбуле со счётом 1-2. Перед матчем участники были представлены, но вместо слов поддержки 29-летний ван де Вельде услышал лишь оглушительный свист, которым разразился болельческий сектор. Спортсмен, однако, сохранил выдержу и никаких эмоций после холодного приёма не проявил.