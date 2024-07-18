Олимпийские извращения: В Госдуме шокированы решением Нидерландов отправить на ОИ волейболиста-педофила

Нелюди, совершившие самые страшные преступления, носят когда-то престижное звание участника Олимпийских игр, в то время как русских спортсменов, не совершивших никаких преступлений, дискредитируют и унижают только за то, что они русские. Не удивлюсь, если вскоре в "просвещённой Европе" не педофилов, а нормальных людей будут селить отдельно. А может быть, и запирать в клетках, чтобы показывать за деньги зрителям. Всё идёт к тому, что нормальные люди с традиционной ориентацией, не совершившие ни одного преступления и живущие традиционной семьёй с несколькими детишками, станут для них отклонением.