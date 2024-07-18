Олимпийские извращения: В Госдуме шокированы решением Нидерландов отправить на ОИ волейболиста-педофила
Депутат Хамитов констатировал возведение извращений на ОИ в ранг нормы
Профессиональный игрок в пляжный волейбол из Голландии Стивен ван де Вельде. Обложка © xBEAUTIFULxSPORTS / PeterxWeberx
Нацизм и возведение извращений в ранг нормы в одном флаконе. Так депутат Госдумы Амир Хамитов отреагировал на участие в Олимпийских играх нидерландского волейболиста, осуждённого за педофилию. По словам парламентария, сегодня срываются маски и вскрываются истинные приоритеты так называемых развитых стран.
Нелюди, совершившие самые страшные преступления, носят когда-то престижное звание участника Олимпийских игр, в то время как русских спортсменов, не совершивших никаких преступлений, дискредитируют и унижают только за то, что они русские. Не удивлюсь, если вскоре в "просвещённой Европе" не педофилов, а нормальных людей будут селить отдельно. А может быть, и запирать в клетках, чтобы показывать за деньги зрителям. Всё идёт к тому, что нормальные люди с традиционной ориентацией, не совершившие ни одного преступления и живущие традиционной семьёй с несколькими детишками, станут для них отклонением.
Парламентарий также не исключил, что в Олимпийских играх появятся новые дисциплины, где "извращенцы будут соревноваться в степени своей извращённости", но, к счастью, Россия в этом "цирке уродов" участвовать не будет.
Напомним, что на Олимпиаду в Париже отправится профессиональный игрок в пляжный волейбол из Голландии Стивен ван де Вельде, который в 2016 году был осуждён в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой и отбыл четырёхлетний срок. После резонанса организаторы ОИ решили "отселить" ван де Вельде от других спортсменов для создания "мирной и комфортной обстановки" для всех участников соревнований.
Олимпиада в Париже стартует 26 июля. Но для спортсменов из России и Белоруссии действуют особые условия. Они не могут участвовать в командных видах спорта и использовать символику страны — для них придумали отдельные флаг и гимн. Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список российских атлетов, которых допустили до участия в Олимпиаде в Париже. Их всего 15.