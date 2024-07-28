В США поставили Зеленского перед выбором между капитуляцией и смертью
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Украине остаётся только капитулировать
Владимир Зеленский попал в тупик из-за тяжёлого положения ВСУ на фронте, ему остаётся только подписать акт о капитуляции Украины в конфликте с Россией. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"У него два пути: либо это (политическое урегулирование конфликта. — Прим. Life.ru), либо смерть. Да, он пытается найти политическое урегулирование. <…> Всё просто: это капитуляция", — отметил он в беседе YouTube-каналу Dialogue Works.
Аналитик обратил внимание на то, что ВСУ несут огромные потери. Вдобавок Украину изнутри разрывают политические беспорядки. При этом Джонсон заметил, что ВС РФ каждый день всё больше прожимают фронт и ликвидируют украинских боевиков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не придаёт особого значения высказываниям украинских политиков о готовности к переговорам с Москвой. По его словам, состав таких заявлений может у Киева меняться хоть каждый день. Британский военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что мирные переговоры по разрешению украинского конфликта могут начаться в течение следующих нескольких месяцев.
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