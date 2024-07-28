В США поставили Зеленского перед выбором между капитуляцией и смертью

Владимир Зеленский попал в тупик из-за тяжёлого положения ВСУ на фронте, ему остаётся только подписать акт о капитуляции Украины в конфликте с Россией. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"У него два пути: либо это (политическое урегулирование конфликта. — Прим. Life.ru), либо смерть. Да, он пытается найти политическое урегулирование. <…> Всё просто: это капитуляция", — отметил он в беседе YouTube-каналу Dialogue Works.