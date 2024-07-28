У родственницы эмира Катара украли 11 сумок Hermès в поезде до Парижа

Родственница эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани стала жертвой грабителей, которые украли у неё брендовые сумки в скоростном поезде рейса Ницца – Париж. Об этом сообщает газета Le Parisien .

Женщина и её горничная отправились в столицу Франции, чтобы своими глазами посмотреть на олимпийские соревнования. При себе родственница эмира имела чемоданы и 11 дорожных сумок марки Hermès. Обнаружив их пропажу, потерпевшая сразу обратилась к начальнику поезда. На одной из станций в вагон зашла полиция, состав простоял около 20 минут, но вора так и не нашли.