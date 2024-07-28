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У родственницы эмира Катара украли 11 сумок Hermès в поезде до Парижа

28 июля, 16:42
Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани. Обложка © kremlin.ru/

Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани. Обложка © kremlin.ru/

Родственница эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани стала жертвой грабителей, которые украли у неё брендовые сумки в скоростном поезде рейса Ницца – Париж. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Женщина и её горничная отправились в столицу Франции, чтобы своими глазами посмотреть на олимпийские соревнования. При себе родственница эмира имела чемоданы и 11 дорожных сумок марки Hermès. Обнаружив их пропажу, потерпевшая сразу обратилась к начальнику поезда. На одной из станций в вагон зашла полиция, состав простоял около 20 минут, но вора так и не нашли.

"Путешественник несёт полную ответственность за контроль за своим багажом", — заявили в транспортной компании, снимая с себя ответственность за безопасность поездки.

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Ранее сообщалось, что в Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть". Следователи Франции считают, что "ультралевые" группировки стали виновниками случившегося.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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