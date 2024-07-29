Самой молодой тюменкой, сделавшей аборт, стала 15-летняя школьница

Департамент здравоохранения Тюменской области озвучил статистику по абортам с начала 2024 года. Выяснилось, что самой младшей пациенткой гинеколога стала 15-летняя школьница, а на обратном конце списка оказалась 46-летняя женщина.

"Число абортов снизилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самой младшей пациентке 15 лет, самой старшей — 46 лет", — поделился Депздрав с местным порталом 72.ру.