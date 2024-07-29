Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 22:00

Нетаньяху и Галант получили полномочия на принятие решений об ответе Ливану

Военно-политический кабинет Израиля уполномочил премьера страны Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта избрать меру реагирования на удар по Голанским высотам со стороны Ливана, жертвами которого стали 12 детей. Об этом гласит заявление канцелярии главы правительства.

"Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации "Хезболла", — сказано в сообщении.

Генштаб Израиля представил министру обороны варианты ответа на удар по Голанам
Генштаб Израиля представил министру обороны варианты ответа на удар по Голанам

Напомним, что обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах произошёл вечером 27 июля. По версии Иерусалима, за произошедшим стоит "Хезболла", но ливанская группировка обвинения отрицает. Нетаньяху уже пригрозил шиитам беспрецедентным ответом.

Обложка ©

Flickr / Prime Minister of Israel

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров