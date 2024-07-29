Нетаньяху и Галант получили полномочия на принятие решений об ответе Ливану
Военно-политический кабинет Израиля уполномочил премьера страны Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта избрать меру реагирования на удар по Голанским высотам со стороны Ливана, жертвами которого стали 12 детей. Об этом гласит заявление канцелярии главы правительства.
"Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации "Хезболла", — сказано в сообщении.
Напомним, что обстрел друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах произошёл вечером 27 июля. По версии Иерусалима, за произошедшим стоит "Хезболла", но ливанская группировка обвинения отрицает. Нетаньяху уже пригрозил шиитам беспрецедентным ответом.
Flickr / Prime Minister of Israel