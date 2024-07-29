Нетаньяху и Галант получили полномочия на принятие решений об ответе Ливану

Военно-политический кабинет Израиля уполномочил премьера страны Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта избрать меру реагирования на удар по Голанским высотам со стороны Ливана, жертвами которого стали 12 детей. Об этом гласит заявление канцелярии главы правительства.