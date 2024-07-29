Генштаб ВСУ назвал участок фронта, где для них складывается самая сложная ситуация
Генштаб ВСУ: Самая сложная ситуация сложилась на Покровском направлении
Вооружённые силы Украины за последние дни столкнулись с большими проблемами на Покровском направлении, где ситуация на подконтрольной Киеву территории выглядит наиболее напряжённой. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.
"Самая горячая ситуация была на Покровском направлении", — сказано в публикации в телеграм-канале Генерального штаба.
Главком ВСУ Александр Сырский ещё в начале июня заявлял, что его армия из-за высокой интенсивности боевых действий испытывает огромные проблемы на Покровском направлении. По словам британского эксперта Меркуриса, украинские солдаты, чтобы спасти свою жизнь, без приказа покидают позиции на этом участке фронта, поскольку ВС РФ загоняют их в котёл.
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