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Регион
29 июля, 10:06

В Кремле исключили встречу с японским депутатом, критиковавшим Украину

Песков: В Кремле не планируют встречи с японским депутатом Судзуки

Встречи с японским депутатом верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, прилетевшим в Россию, по линии Кремля не планируется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Life.ru писал, что депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву. Как отмечали журналисты японских СМИ, целью его визита является проведение переговоров с представителями российского МИД и Росрыболовства. К слову, Судзуки уже не впервые посещает Россию. После начала СВО он прилетал в Москву и открыто критиковал действия киевского режима, за что ему даже пришлось оставить место в партии.

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Life.ru

Александр Юнашев
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