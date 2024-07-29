В Кремле исключили встречу с японским депутатом, критиковавшим Украину

Встречи с японским депутатом верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, прилетевшим в Россию, по линии Кремля не планируется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Life.ru писал, что депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву. Как отмечали журналисты японских СМИ, целью его визита является проведение переговоров с представителями российского МИД и Росрыболовства. К слову, Судзуки уже не впервые посещает Россию. После начала СВО он прилетал в Москву и открыто критиковал действия киевского режима, за что ему даже пришлось оставить место в партии.