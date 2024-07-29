"Совсем спятил": Турцию призвали изгнать из НАТО после угроз Эрдогана Израилю
Вилдерс призвал исключить Турцию из НАТО после угроз Эрдогана Израилю
Турцию нужно исключить из состава НАТО после заявлений о готовности "войти в Израиль". К такому шагу призвал глава одержавшей победу на выборах в парламент Нидерландов крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
"Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО", — заявил Вилдерс в личном аккаунте в социальной сети X.
Напомним, что недавно глава Турции заявил о том, что его армия готова зайти в Израиль, как делали это в Карабахе и Ливии. Он добавили, что в Анкаре не видят ни одной причины так не поступить. В израильском МИД ответили, что турецкий президент рискует пойти по стопам бывшего президента Ирака Саддама Хуссейна и закончить так же, если осмелится на вторжение.
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