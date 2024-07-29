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29 июля, 10:39

"Совсем спятил": Турцию призвали изгнать из НАТО после угроз Эрдогана Израилю

Вилдерс призвал исключить Турцию из НАТО после угроз Эрдогана Израилю

Турцию нужно исключить из состава НАТО после заявлений о готовности "войти в Израиль". К такому шагу призвал глава одержавшей победу на выборах в парламент Нидерландов крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.

"Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО",заявил Вилдерс в личном аккаунте в социальной сети X.

МИД Турции заявил, что Нетаньяху закончит так же, как Гитлер
МИД Турции заявил, что Нетаньяху закончит так же, как Гитлер

Напомним, что недавно глава Турции заявил о том, что его армия готова зайти в Израиль, как делали это в Карабахе и Ливии. Он добавили, что в Анкаре не видят ни одной причины так не поступить. В израильском МИД ответили, что турецкий президент рискует пойти по стопам бывшего президента Ирака Саддама Хуссейна и закончить так же, если осмелится на вторжение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Jeroen Meuwsen Fotografie

Юрий Лысенко
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