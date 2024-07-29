Политолог назвал угрозы Эрдогана о войне с Израилем "политическим хайпом"
Политолог Михайлов: Заявления Эрдогана об Израиле не стоит воспринимать всерьёз
Заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может пойти войной на Израиль, не стоит принимать всерьёз — скорее всего, турецкий лидер просто "хайпует". Об этом в беседе с 360.ru заявил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Эксперт отметил, что Эрдоган постоянно делает громкие заявления, пытаясь представить Турцию лидером исламского мира. Однако все угрозы турецкого лидера не стоит воспринимать всерьёз, считает Михайлов.
"Эрдоган политически хайпует, не более того. Происходит нагнетание обстановки, а турецкий президент просто что-то вовремя говорит. Он в последнее время разочаровывает, слова расходятся с делом", — подчеркнул специалист.
Накануне Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как когда-то "вошла в Ливию и Нагорный Карабах". В ответ на это глава израильского МИД Исраэль Кац предрёк турецкому президенту судьбу казнённого лидера Ирака Саддама Хусейна.