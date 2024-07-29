Политолог назвал угрозы Эрдогана о войне с Израилем "политическим хайпом"

Заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может пойти войной на Израиль, не стоит принимать всерьёз — скорее всего, турецкий лидер просто "хайпует". Об этом в беседе с 360.ru заявил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что Эрдоган постоянно делает громкие заявления, пытаясь представить Турцию лидером исламского мира. Однако все угрозы турецкого лидера не стоит воспринимать всерьёз, считает Михайлов.