Первый пациент с болезнью Бехтерева получил российское лекарство "Сенипрутуг"
Первый пациент в России получил препарат для терапии болезни Бехтерева, который разработали учёные РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе университета.
"Первый российский пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом в рамках системы ОМС получил терапию инновационным препаратом "Сенипрутуг", — отметили в пресс-службе.
Болезнь Бехтерева, или акилозирующий спондилоартрит — это хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях. Обычно симптомы недуга начинаются с появления постепенных болей в пояснице, которые со временем распространяются на другие отделы позвоночника. Боли могут возникать эпизодически, но чаще носят стойкий характер и лишь на время уменьшаются после приёма лекарств. Пациентам рекомендуется строго контролировать уровень физических нагрузок. По возможности следует избегать сидячего образа жизни, однако одновременно запрещено переутомляться. Нельзя поднимать тяжести, заниматься интенсивными тренировками.
Напомним, что в конце апреля появились сообщения о том, что в Российской Федерации был зарегистрирован первый в мире медицинский препарат, способный лечить болезнь Бехтерева. Позже глава минздрава России Михаил Мурашко заявил, что лекарство появится на полках аптек в августе.
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