Первый пациент с болезнью Бехтерева получил российское лекарство "Сенипрутуг"

Первый пациент в России получил препарат для терапии болезни Бехтерева, который разработали учёные РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе университета.

Болезнь Бехтерева, или акилозирующий спондилоартрит — это хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях. Обычно симптомы недуга начинаются с появления постепенных болей в пояснице, которые со временем распространяются на другие отделы позвоночника. Боли могут возникать эпизодически, но чаще носят стойкий характер и лишь на время уменьшаются после приёма лекарств. Пациентам рекомендуется строго контролировать уровень физических нагрузок. По возможности следует избегать сидячего образа жизни, однако одновременно запрещено переутомляться. Нельзя поднимать тяжести, заниматься интенсивными тренировками.