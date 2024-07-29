Два американских бомбардировщика ретировались из Европы, повстречавшись с истребителями ВВС РФ

США вывели два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии неподалёку от украинской границы. Об этом со ссылкой на сообщение штаба ВВС Штатов в Европе пишет "Интерфакс".

Оба самолёта 21 июля вылетели с американской авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, преодолели Атлантический океан и прошли над Норвегией и Швецией, приземлившись в Румынии. В ходе полёта они опасно приблизились к российским границам, в связи с чём в воздух были подняты дежурные российские истребители МиГ-29 и МиГ-31, при появлении которых борты ВВС США поняли намёк, сменили курс и удалились. Также известно, что 26 июля, в момент дислокации на румынской военной базе, один из американских бомбардировщиков совершал вылет в район Персидского залива.