Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 12:41

Два американских бомбардировщика ретировались из Европы, повстречавшись с истребителями ВВС РФ

"Интерфакс": США вывели два бомбардировщика B-52H с румынской базы близ Украины

Американский бомбардировщик B-52H. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

Американский бомбардировщик B-52H. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

США вывели два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии неподалёку от украинской границы. Об этом со ссылкой на сообщение штаба ВВС Штатов в Европе пишет "Интерфакс".

Оба самолёта 21 июля вылетели с американской авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, преодолели Атлантический океан и прошли над Норвегией и Швецией, приземлившись в Румынии. В ходе полёта они опасно приблизились к российским границам, в связи с чём в воздух были подняты дежурные российские истребители МиГ-29 и МиГ-31, при появлении которых борты ВВС США поняли намёк, сменили курс и удалились. Также известно, что 26 июля, в момент дислокации на румынской военной базе, один из американских бомбардировщиков совершал вылет в район Персидского залива.

США перебросили бомбардировщик на остров Гуам
США перебросили бомбардировщик на остров Гуам

Ранее в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки докладывали о замеченной у Аляски четвёрке военных самолётов — двух российских и двух китайских. В организации отметили, что ни один из обнаруженных бомбардировщиков не нарушал суверенного воздушного пространства Канады или США, оставаясь в международной зоне полётов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • румыния
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров