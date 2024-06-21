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21 июня, 03:42

США перебросили бомбардировщик на остров Гуам

Пентагон: США перебросили бомбардировщик B-1B на остров Гуам

Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Обложка © X / INDOPACOM

Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Обложка © X / INDOPACOM

Соединённые Штаты перебросили бомбардировщик B-1B Lancer на остров Гуам. Об этом уведомило Индо-Тихоокеанское командование Пентагона.

"Бомбардировщик B-1B прибыл для поддержки рутинных миссий", — заявило командование.

Гуам находится в архипелаге Марианских островов в западной части Тихого океана. Он имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.

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Ранее Армия США официально начала вывод своих войск из Нигера. Напомним, в марте новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США. Сообщалось, что солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами. Вместе с тем в марте в Нигер прибыли российские военные инструкторы для обучения местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом.

Оксана Попова
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