США официально начали выводить свои войска из Нигера
Армия США официально начала вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.
"США официально начали выводить свои войска из Нигера. 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули нашу страну", — приводит телеканал Afrique Média.
Уточняется, что представители Министерств обороны Нигера и США договорились о выводе американских войск с территории страны в середине мая. Контингент должен покинуть Нигер до 15 сентября этого года.
Напомним, в марте новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США. Сообщалось, что солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами. Вместе с тем в марте в Нигер прибыли российские военные инструкторы для обучения местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом. Известно, что специалисты из России находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными. В мае Пентагон заявил, что США придётся вывести свои войска из Нигера.
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