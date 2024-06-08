Армия США официально начала вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

"США официально начали выводить свои войска из Нигера. 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули нашу страну", — приводит телеканал Afrique Média.