Стало известно, к какому комитету Госдумы "приписали" Сергея Неверова
Источник: Неверова назначат рядовым депутатом в комитете Госдумы по защите семьи
Сергей Неверов. Обложка © ТАСС / Щербак Александр
Бывший вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов будет работать рядовым депутатом в комитете Госдумы по защите семьи. Об этом сообщил источник РИА "Новости".
"Сергей Иванович Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной, в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт", — отметил источник.
Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 23 июля приняла решение освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. Сам политик говорил, что хочет пойти депутатом в комитет по делам национальностей, если ведомство одобрит его кандидатуру.