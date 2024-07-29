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29 июля, 14:12

Стало известно, к какому комитету Госдумы "приписали" Сергея Неверова

Источник: Неверова назначат рядовым депутатом в комитете Госдумы по защите семьи

Сергей Неверов. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Сергей Неверов. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Бывший вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов будет работать рядовым депутатом в комитете Госдумы по защите семьи. Об этом сообщил источник РИА "Новости".

"Сергей Иванович Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной, в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт", — отметил источник.

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Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 23 июля приняла решение освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты парламента. Сам политик говорил, что хочет пойти депутатом в комитет по делам национальностей, если ведомство одобрит его кандидатуру.

Александра Мышляева
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