Стало известно, к какому комитету Госдумы "приписали" Сергея Неверова

Бывший вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов будет работать рядовым депутатом в комитете Госдумы по защите семьи. Об этом сообщил источник РИА "Новости".

"Сергей Иванович Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной, в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт", — отметил источник.