Россиян с затонувшего у берегов Испании судна доставили на берег

Российское посольство в Мадриде совместно с испанским Министерством иностранных дел эвакуировали граждан РФ, выживших в крушении затонувшего у Фолклендских островов рыболовного корабля Argos Georgia. Об этом сообщил посол России в Испании Юрий Клименко.

"22 июля у берегов Мальвинских островов произошло трагичное крушение рыболовецкого судна Argos Georgia. Среди членов экипажа находились российские граждане, четверо из которых были спасены. Совместными усилиями посольства в Мадриде и МИД Испании 28 июля удалось эвакуировать моряков вместе с выжившими испанцами на территорию Испании", — рассказал посол.

По его словам, испанский эвакуационный самолёт с выжившими в кораблекрушении прибыл на военную базу Торрехон-де-Ардос близ Мадрида 28 июля. Моряков-россиян встретили сотрудники посольства РФ и проводили их в консульский отдел, где в кратчайшие сроки были решены вопросы организационного характера и проведены необходимые процедуры с документами.

29 июля в три часа дня они благополучно вылетели в Стамбул для последующего возвращения на родину, добавил Клименко.