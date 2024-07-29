Россиян с затонувшего у берегов Испании судна доставили на берег
МИД Испании и посольство РФ в Мадриде эвакуировали россиян с судна Argos Georgia
Затонувший у Фолклендских островов корабль Argos Georgia. Обложка © Argos Froyanes
Российское посольство в Мадриде совместно с испанским Министерством иностранных дел эвакуировали граждан РФ, выживших в крушении затонувшего у Фолклендских островов рыболовного корабля Argos Georgia. Об этом сообщил посол России в Испании Юрий Клименко.
"22 июля у берегов Мальвинских островов произошло трагичное крушение рыболовецкого судна Argos Georgia. Среди членов экипажа находились российские граждане, четверо из которых были спасены. Совместными усилиями посольства в Мадриде и МИД Испании 28 июля удалось эвакуировать моряков вместе с выжившими испанцами на территорию Испании", — рассказал посол.
По его словам, испанский эвакуационный самолёт с выжившими в кораблекрушении прибыл на военную базу Торрехон-де-Ардос близ Мадрида 28 июля. Моряков-россиян встретили сотрудники посольства РФ и проводили их в консульский отдел, где в кратчайшие сроки были решены вопросы организационного характера и проведены необходимые процедуры с документами.
29 июля в три часа дня они благополучно вылетели в Стамбул для последующего возвращения на родину, добавил Клименко.
Напомним, что сообщения о крушении Argos Georgia появились 24 июля. На борту судна находилось 27 человек, восемь из них — граждане России. На текущий момент спасено 14 человек. Корабль разбился в 424 километрах к востоку от берегов города Стэнли. Накануне появилась информация о том, что владеющая Argos Georgia компания продолжает поисковую операцию с участием двух поисковых судов, но пока что хороших новостей у них нет.