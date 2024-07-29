В Миассе начали превентивную эвакуацию из-за угрозы затопления
Паводки в Челябинской области. Обложка © Telegram / МЧС РФ
Власти начали превентивную эвакуацию в городе Миассе Челябинской области из-за угрозы затопления домов в результате паводка после прошедших ливней. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Есть риск того, что <…> вода дойдёт до жилых домов. Она до сих пор поднимается, поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Напомним, накануне, 28 июля, Текслер сообщал, что в Челябинской области уровень воды остаётся высоким после прошедших ливней и прорыва дамбы. Наиболее сложная ситуация складывается в Коркинском округе, Еткульском и Еманжелинском районах. Так, из села Еманжелинка Еткульского района и города Еманжелинска ранее эвакуировали около 80 человек. Ситуацию усугубил прорыв дамбы на Киалимском водохранилище, который произошёл 26 июля.