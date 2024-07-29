В Миассе начали превентивную эвакуацию из-за угрозы затопления

Власти начали превентивную эвакуацию в городе Миассе Челябинской области из-за угрозы затопления домов в результате паводка после прошедших ливней. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"Есть риск того, что <…> вода дойдёт до жилых домов. Она до сих пор поднимается, поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".