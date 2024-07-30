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30 июля, 09:26

Врач рассказал, почему нельзя закапывать в землю человека, которого ударила молния

Врач-терапевт Звонков: Пострадавшего при ударе молнии нельзя закапывать в землю

Человеку, пострадавшему в результате удара молнии, необходимо как можно скорее начать оказывать медпомощь. Нужно сразу же вызвать скорую, после чего можно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, чтобы привести его в чувство. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с 360.ru.

По его словам, у человека, поражённого молнией, происходят серьёзные электролитные изменения в крови, в организме, в межклеточном пространстве, поэтому его нужно незамедлительно госпитализировать. При наличии признаков жизни его следует напоить чаем с сахаром, также можно добавить в напиток немного соли.

"Нужно дать тёплое питьё, сладкое. Организму очень нужна в этот момент глюкоза", — пояснил специалист.

Звонков назвал глупостью мнение, что для снятия электрического заряда пострадавшего следует закопать в землю.

"В сельской местности, например, могут сразу откопать ямку и погрузить, чтобы снять заряд. В общем, это глупость", — сказал Звонков.

Заслуженный спасатель рассказал, как помочь человеку при ударе молнии
Заслуженный спасатель рассказал, как помочь человеку при ударе молнии

Ранее Life.ru писал, что удар молнии по людям в парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Ранее мы публиковали видео с моментом происшествия: на кадрах видно, как три человека идут по парку и в этот момент в их зонт бьёт разряд — люди сразу же падают.

Обложка ©

freepik/wirestock

Дмитрий Коренев
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