Врач рассказал, почему нельзя закапывать в землю человека, которого ударила молния

Человеку, пострадавшему в результате удара молнии, необходимо как можно скорее начать оказывать медпомощь. Нужно сразу же вызвать скорую, после чего можно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, чтобы привести его в чувство. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с 360.ru.

По его словам, у человека, поражённого молнией, происходят серьёзные электролитные изменения в крови, в организме, в межклеточном пространстве, поэтому его нужно незамедлительно госпитализировать. При наличии признаков жизни его следует напоить чаем с сахаром, также можно добавить в напиток немного соли.

"Нужно дать тёплое питьё, сладкое. Организму очень нужна в этот момент глюкоза", — пояснил специалист.

Звонков назвал глупостью мнение, что для снятия электрического заряда пострадавшего следует закопать в землю.