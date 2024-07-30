В США назвали серьёзным ударом для Киева потерю двух сёл в Донбассе
NYT: Потеря двух сёл в Донбассе стала серьёзным ударом для Украины
Потеря контроля над сёлами Урожайное и Старомайорское серьёзно ударила по Украине и продемонстрировала всю бесполезность затраченных ранее сил во время контранаступления. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
"Потеря (этих) сёл стала ударом для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на многих участках фронта в 600 миль (965 километров – прим. Life.ru) и потому, что украинские морпехи с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления", — комментирует издание.
Оба села располагаются на стыке Запорожской области и ДНР и являются стратегически важными пунктами. В прошлом году они находились под контролем ВСУ, однако вскоре ВС РФ удалось вытеснить противника и занять населённые пункты, несмотря на то, что украинское командование отдало приказ держать позиции до последнего. Как сообщается в статье со ссылкой на слова украинского военного, плотность российских атак была столь огромной, что раненых вывозили лишь под покровом ночи. Также издание отмечает, что отступление ВСУ за считанные часы превратилось в "отчаянную борьбу под обстрелом" без возможности забрать убитых и раненых.
Напомним, Минобороны 14 июля сообщило об освобождении села Урожайное в ДНР. При этом на Украине до последнего не хотели это признавать. Потеря Урожайного даже стала поводом для шуток над Зеленским со стороны депутатов. А об освобождении населённого пункта Старомайорское в ДНР Минобороны РФ сообщило 10 июня. Это произошло благодаря продвижению в глубину обороны ВСУ подразделений группировки войск "Восток".
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