Потеря контроля над сёлами Урожайное и Старомайорское серьёзно ударила по Украине и продемонстрировала всю бесполезность затраченных ранее сил во время контранаступления. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на украинских военных.

"Потеря (этих) сёл стала ударом для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на многих участках фронта в 600 миль (965 километров – прим. Life.ru) и потому, что украинские морпехи с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления", — комментирует издание.

Оба села располагаются на стыке Запорожской области и ДНР и являются стратегически важными пунктами. В прошлом году они находились под контролем ВСУ, однако вскоре ВС РФ удалось вытеснить противника и занять населённые пункты, несмотря на то, что украинское командование отдало приказ держать позиции до последнего. Как сообщается в статье со ссылкой на слова украинского военного, плотность российских атак была столь огромной, что раненых вывозили лишь под покровом ночи. Также издание отмечает, что отступление ВСУ за считанные часы превратилось в "отчаянную борьбу под обстрелом" без возможности забрать убитых и раненых.