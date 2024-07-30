Российские войска освободили Ленинское в ДНР

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР — Ленинское. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр"в результате активных действий освободили населённый пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на этом участке фронта ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского, а также отбили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.