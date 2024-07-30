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30 июля, 10:13

Российские войска освободили Ленинское в ДНР

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР — Ленинское. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр"в результате активных действий освободили населённый пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на этом участке фронта ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского, а также отбили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника в зоне ответственности "Центра" составили до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

Армия России зачистила от ВСУ ещё одно село в ходе битвы за Донбасс
Армия России зачистила от ВСУ ещё одно село в ходе битвы за Донбасс

Напомним, за последние дни Армия России также освободила от присутствия противника населённый пункт Волчье, а также Прогресс и Евгеновку в ДНР.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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