ВС РФ отбили 7 контратак ВСУ в Харьковской области и уничтожили украинского "Пластуна"

Российской группировке войск "Север" за минувшие сутки удалось отразить семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом во вторник, 30 июля, заявили в Министерстве обороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области", — отметили в ведомстве.