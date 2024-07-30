ВС РФ отбили 7 контратак ВСУ в Харьковской области и уничтожили украинского "Пластуна"
Группировка войск "Север" за сутки отразила семь контратак в Харьковской области
Российской группировке войск "Север" за минувшие сутки удалось отразить семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области. Об этом во вторник, 30 июля, заявили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области", — отметили в ведомстве.
В результате ВСУ понесли потери живой силы и техники. Так, противник лишился более 250 солдат. Кроме того, украинские войска остались без американской боевой бронированной машины HMMWV, двух пикапов, 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм пушки "Гиацинт-Б" и 122-мм гаубицы Д-30. Помимо того, ВС РФ ликвидировали станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов ВСУ.
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