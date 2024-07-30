Париж прокомментировал сообщения об оборонительных укреплениях в Посольстве Франции в РФ
Посольство Франции в РФ опровергло слухи о строительстве укреплений для обороны
Информация о работах по строительству оборонительных укреплений на территории Посольства Франции в Москве не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии республики в РФ.
Ранее в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых запечатлено множество мешков с песком на крыше здания. Некоторые пользователи предположили, что они появились там из-за начала строительства оборонительных укреплений.
"В летний период посольство проводит работы по ремонту крыши", — сообщили в пресс-службе дипмиссии во время разговора с ТАСС, опровергнув домыслы.
Посольство Франции в Москве находится на улице Большая Якиманка в Центральном административном округе.
Ранее Life.ru писал о выступлении певца Shaman у здания американского посольства в Москве. Артист концертом ответил на блокировку его YouTube-канала. Видеохостинг забанил аккаунт певца в начале июля. По мнению Ярослава Дронова, причина заключается в том, что он русский.