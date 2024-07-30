Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 10:47

Париж прокомментировал сообщения об оборонительных укреплениях в Посольстве Франции в РФ

Посольство Франции в РФ опровергло слухи о строительстве укреплений для обороны

Информация о работах по строительству оборонительных укреплений на территории Посольства Франции в Москве не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии республики в РФ.

Ранее в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых запечатлено множество мешков с песком на крыше здания. Некоторые пользователи предположили, что они появились там из-за начала строительства оборонительных укреплений.

"В летний период посольство проводит работы по ремонту крыши", сообщили в пресс-службе дипмиссии во время разговора с ТАСС, опровергнув домыслы.

Посольство Франции в Москве находится на улице Большая Якиманка в Центральном административном округе.

Здание Посольства США в Москве подсветили надписью Shaman и флагом России
Здание Посольства США в Москве подсветили надписью Shaman и флагом России

Ранее Life.ru писал о выступлении певца Shaman у здания американского посольства в Москве. Артист концертом ответил на блокировку его YouTube-канала. Видеохостинг забанил аккаунт певца в начале июля. По мнению Ярослава Дронова, причина заключается в том, что он русский.

Обложка ©

Wikipedia

Мария Любицкая
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров