Париж прокомментировал сообщения об оборонительных укреплениях в Посольстве Франции в РФ

Информация о работах по строительству оборонительных укреплений на территории Посольства Франции в Москве не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии республики в РФ.

Ранее в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых запечатлено множество мешков с песком на крыше здания. Некоторые пользователи предположили, что они появились там из-за начала строительства оборонительных укреплений.

"В летний период посольство проводит работы по ремонту крыши", — сообщили в пресс-службе дипмиссии во время разговора с ТАСС, опровергнув домыслы.

Посольство Франции в Москве находится на улице Большая Якиманка в Центральном административном округе.