В Госдуме предложили ответить на американские НХЛ и НБА мировой лигой по фигурному катанию
Депутат Журова призвала создать в России мировую лигу по фигурному катанию
Соединённые Штаты "узурпировали" хоккей и баскетбол, поэтому Россия "должна" забрать такие виды спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика и синхронное плавание, и сделать мировые лиги. С такой инициативой выступила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
"Почему нам не сделать из этих видов спорта мировые лиги, на которые будет престижнее приехать, чем на чемпионат мира? Кто нам мешает это сделать? <...> Сейчас телевидению нужно показывать внутренние российские соревнования", — призвала парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Журова стала рефери в споре комментатора Дмитрия Губерниева с подписчиками о "неспортивной России". Телеведущий написал в телеграм-канале, что Россия — совсем "не спортивная страна", которая не интересуется спортом, а только пытается подловить организаторов Олимпиады в Париже на различных конфузах. Некоторым подписчикам это не понравилось.
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