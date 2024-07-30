В Госдуме предложили ответить на американские НХЛ и НБА мировой лигой по фигурному катанию

Соединённые Штаты "узурпировали" хоккей и баскетбол, поэтому Россия "должна" забрать такие виды спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика и синхронное плавание, и сделать мировые лиги. С такой инициативой выступила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Почему нам не сделать из этих видов спорта мировые лиги, на которые будет престижнее приехать, чем на чемпионат мира? Кто нам мешает это сделать? <...> Сейчас телевидению нужно показывать внутренние российские соревнования", — призвала парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".