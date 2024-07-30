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30 июля, 11:41

Украинские дроны попытались атаковать Северную Осетию

Меняйло: В Северной Осетии силы ПВО сбили два беспилотника, пострадавших нет

В Северной Осетии средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале руководителя республики.

Меняйло напомнил, что категорически запрещена съёмка и распространение фото и видео с места падения дронов! Глава региона призвал помнить, что эту информацию в своих целях может использовать противник для наблюдения за ходом своих операций и для того, чтобы плодить фейковые новости и нагнетать панику. Не стоит играть ему на руку, указал Меняйло.

Напомним, впервые ВСУ пытались ударить по Северной Осетии 8 июня. Тогда в небе также были сбиты три дрона. Их целью был военный аэродром в Моздоке. Предварительно, в этот раз противник пытался атаковать его же.

Появились фото обломков беспилотников ВСУ, сбитых на подлёте к аэродрому в Моздоке
Появились фото обломков беспилотников ВСУ, сбитых на подлёте к аэродрому в Моздоке
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Никита Осипов
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