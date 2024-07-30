Украинские дроны попытались атаковать Северную Осетию

Меняйло напомнил, что категорически запрещена съёмка и распространение фото и видео с места падения дронов! Глава региона призвал помнить, что эту информацию в своих целях может использовать противник для наблюдения за ходом своих операций и для того, чтобы плодить фейковые новости и нагнетать панику. Не стоит играть ему на руку, указал Меняйло.