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30 июля, 12:15

"Никто не возразил": В Норвегии обвинили ЕС в превращении Украины в "новый Афганистан"

Политолог Дизен: ЕС не помешал США сделать из Украины "новый Афганистан"

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не помешали Соединённым Штатам сделать из Украины "новый Афганистан". Соответствующее заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен.

Он напомнил, что в 2022 году, когда Вашингтон и Лондон сорвали проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на территории Незалежной, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала превратить Киев в новый Афганистан, чтобы нанести вред Москве.

"В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", — написал Дизен в соцсети Х.

А ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер предрёк Украине неизбежный крах. Он обратил внимание, что на данный момент последние лучшие бригады ВСУ сильно ослаблены и продолжают нести потери, а у киевского режима отсутствуют людские ресурсы, чтобы как-то изменить ситуацию на передовой.


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Наталья Демьянова
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