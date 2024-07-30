"Никто не возразил": В Норвегии обвинили ЕС в превращении Украины в "новый Афганистан"
Политолог Дизен: ЕС не помешал США сделать из Украины "новый Афганистан"
Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не помешали Соединённым Штатам сделать из Украины "новый Афганистан". Соответствующее заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен.
Он напомнил, что в 2022 году, когда Вашингтон и Лондон сорвали проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на территории Незалежной, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала превратить Киев в новый Афганистан, чтобы нанести вред Москве.
"В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", — написал Дизен в соцсети Х.
А ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер предрёк Украине неизбежный крах. Он обратил внимание, что на данный момент последние лучшие бригады ВСУ сильно ослаблены и продолжают нести потери, а у киевского режима отсутствуют людские ресурсы, чтобы как-то изменить ситуацию на передовой.
Telegram / V_Zelenskiy_official