Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не помешали Соединённым Штатам сделать из Украины "новый Афганистан". Соответствующее заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен.

Он напомнил, что в 2022 году, когда Вашингтон и Лондон сорвали проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на территории Незалежной, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала превратить Киев в новый Афганистан, чтобы нанести вред Москве.

"В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", — написал Дизен в соцсети Х.