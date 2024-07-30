Зеленский показал укрепления в Волынской области на границе с Белоруссией

Владимир Зеленский посетил Волынскую область, где осмотрел строительство укреплений на границе с Белоруссией. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Владимир Зеленский посетил Волынскую область. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский также провёл совещание по теме безопасности северных регионов Незалежной, которые граничат с Россией и Белоруссией. Он выразил уверенность, что Украина продолжит усиливать границу.