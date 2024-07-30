Зеленский показал укрепления в Волынской области на границе с Белоруссией
Владимир Зеленский посетил Волынскую область, где осмотрел строительство укреплений на границе с Белоруссией. Об этом говорится в его телеграм-канале.
Владимир Зеленский посетил Волынскую область. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
Зеленский также провёл совещание по теме безопасности северных регионов Незалежной, которые граничат с Россией и Белоруссией. Он выразил уверенность, что Украина продолжит усиливать границу.
А ранее Life.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля приехал в район республики, граничащий с Украиной. Глава государства посетил 56-й зенитный ракетный полк, который дислоцируется в Брестской области. Позднее на совещании Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной. Обе страны отвели свои войска.
Telegram / Zelenskiy / Official