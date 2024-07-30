Госдума приняла закон, запрещающий трансляцию треш-стримов

На рассмотрении документ находился с декабря прошлого года, первое чтение законопроект прошёл в феврале. Согласно нововведению под треш-стримами следует понимать "информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу". Кроме того, для признания треш-стримами подобные ролики должны содержать признаки насилия и иных противоправных действий. Выявление и запрет данного контента будет возложен на владельцев социальных сетей.

Напомним, что ранее Life.ru публиковал интервью с одним из авторов законопроекта, депутатом Госдумы Артёмом Метелевым. Он отметил, что в Интернете стало намного меньше треш-контента благодаря СВО. Тем не менее проблема остаётся острой. По словам депутата, Россия является одной из первых стран в мире по количеству интернет-пользователей, а в Европе и вовсе держит лидерство по качеству связи и цифровизации услуг. Наша страна будет и дальше двигаться в этом направлении, развивая суверенный и безопасный Интернет, указал парламентарий.