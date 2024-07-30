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30 июля, 13:08

Госдума приняла закон, запрещающий трансляцию треш-стримов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, запрещающий распространение информации, которая содержит изображение противоправных действий или насилия. К ним относятся так называемые треш-стримы.

На рассмотрении документ находился с декабря прошлого года, первое чтение законопроект прошёл в феврале. Согласно нововведению под треш-стримами следует понимать "информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу". Кроме того, для признания треш-стримами подобные ролики должны содержать признаки насилия и иных противоправных действий. Выявление и запрет данного контента будет возложен на владельцев социальных сетей.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснял, что меры по ограничению доступа к информресурсам, распространяющим треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

В России могут начать штрафовать на миллион рублей за треш-стримы, сообщил Володин
В России могут начать штрафовать на миллион рублей за треш-стримы, сообщил Володин

Напомним, что ранее Life.ru публиковал интервью с одним из авторов законопроекта, депутатом Госдумы Артёмом Метелевым. Он отметил, что в Интернете стало намного меньше треш-контента благодаря СВО. Тем не менее проблема остаётся острой. По словам депутата, Россия является одной из первых стран в мире по количеству интернет-пользователей, а в Европе и вовсе держит лидерство по качеству связи и цифровизации услуг. Наша страна будет и дальше двигаться в этом направлении, развивая суверенный и безопасный Интернет, указал парламентарий.

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Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Мария Любицкая
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