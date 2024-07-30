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30 июля, 16:11

Тренер гребцов из Франции справил нужду на улице в Париже и подрался с полицейскими

Le Parisien: Тренер французских гребцов арестован за нападение на полицейских

Тренера Федерации по гребле на байдарках и каноэ Франции Гийома Берже арестовали в Париже после того, как он оказал сопротивление полицейским при задержании. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, 33-летний тренер был замечен справляющим нужду прямо на улице около трёх часов ночи. При появлении правоохранителей он попытался сбежать, а потом ударил по голове трёх стражей порядка. Один из полицейских три раза применил электрошокер, после чего Берже удалось заковать в наручники. По факту случившегося прокуратура Парижа начала проверку. Сам тренер будет находиться под стражей до завершения расследования.

Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Париже стартовали 27 июля и проходят до 3 августа.

Ранее сообщалось, что главного тренера женской сборной Канады по футболу Беверли Пристман отстранили от деятельности на год. Такое решение принял апелляционный комитет ФИФА после скандала со слежкой за тренировками соперниц с помощью беспилотника. Сборную Канады лишили шести очков.

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Shutterstock / FOTODOM / Mademoiselle N

Наталья Демьянова
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