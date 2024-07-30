Тренер гребцов из Франции справил нужду на улице в Париже и подрался с полицейскими

Тренера Федерации по гребле на байдарках и каноэ Франции Гийома Берже арестовали в Париже после того, как он оказал сопротивление полицейским при задержании. Об этом сообщает Le Parisien .

По информации издания, 33-летний тренер был замечен справляющим нужду прямо на улице около трёх часов ночи. При появлении правоохранителей он попытался сбежать, а потом ударил по голове трёх стражей порядка. Один из полицейских три раза применил электрошокер, после чего Берже удалось заковать в наручники. По факту случившегося прокуратура Парижа начала проверку. Сам тренер будет находиться под стражей до завершения расследования.