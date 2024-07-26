Тренера Канады по футболу отстранили после скандала со слежкой за соперниками на Олимпиаде
Тренера сборной Канады по футболу отстранили из-за слежки за соперниками на ОИ
Бев Пристман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bevpriestman
Олимпийский комитет Канады отстранил от работы главного тренера женской сборной по футболу Бев Пристман на фоне обвинений в шпионаже. Как сообщает пресс-служба организации, до конца олимпийского турнира заменять специалиста будет Энди Спенс.
"В свете новых разоблачений ассоциация приняла решение отстранить главного тренера женской сборной по футболу Бев Пристман на оставшуюся часть Олимпиады и до завершения нашей независимой проверки", — отметил гендиректор Канадской футбольной ассоциации Кевин Блю.
Также известно, что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование в отношении канадской команды.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что тренировка новозеландской женской сборной по футболу, проходившая 23 июля, была приостановлена из-за беспилотника, управляемого членом канадской команды. В сообщении не уточняется, была ли это Пристман. Очевидно, канадцы записывали тренировку конкуренток с помощью дрона. Вскоре Национальный олимпийский комитет Канады принёс извинения НОК Новой Зеландии и Федерации футбола страны за этот инцидент. К слову, матч сборных Канады и Новой Зеландии прошёл накануне и завершился со счётом 2:1 в пользу канадок.
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