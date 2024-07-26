Тренера Канады по футболу отстранили после скандала со слежкой за соперниками на Олимпиаде

Олимпийский комитет Канады отстранил от работы главного тренера женской сборной по футболу Бев Пристман на фоне обвинений в шпионаже. Как сообщает пресс-служба организации, до конца олимпийского турнира заменять специалиста будет Энди Спенс.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что тренировка новозеландской женской сборной по футболу, проходившая 23 июля, была приостановлена из-за беспилотника, управляемого членом канадской команды. В сообщении не уточняется, была ли это Пристман. Очевидно, канадцы записывали тренировку конкуренток с помощью дрона. Вскоре Национальный олимпийский комитет Канады принёс извинения НОК Новой Зеландии и Федерации футбола страны за этот инцидент. К слову, матч сборных Канады и Новой Зеландии прошёл накануне и завершился со счётом 2:1 в пользу канадок.