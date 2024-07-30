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30 июля, 16:50

"Сейчас поймаю тебя в сумку": Терапевт не счёл реалистичным сюжет песни "КиШ" про молнию

Врач Тарасов сомневается, что пациент-сердечник выживет после удара молнии

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют гораздо меньше шансов выжить после удара молнией. Об этом рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов. По его словам, при попадании разряда в тело человека возникает электрический шок, который может спровоцировать остановку сердца, нарушение его ритма и повреждение внутренних органов.

Другое дело, если "счастливчик", в которого угодила молния, крепок организмом, или если его поразил не прямой удар, а, к примеру, задел по касательной, испепелив в итоге какой-то предмет поблизости. В таком случае можно и выжить, говорит собеседник "Вечерней Москвы".

"Если в первые минуты провести сердечно-легочную реанимацию при остановке сердца, то шансы выжить значительно повышаются. Поэтому если вы стали свидетелем удара молнии в другого человека, нельзя медлить. Нужно сразу делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, вызывать скорую помощь", — рекомендует врач.

Врач рассказал, почему нельзя закапывать в землю человека, которого ударила молния
Врач рассказал, почему нельзя закапывать в землю человека, которого ударила молния

Ранее Life.ru писал, что удар молнии по людям в парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Ранее мы публиковали видео с моментом происшествия: на кадрах видно, как три человека идут по парку и в этот момент в их зонт бьёт разряд — люди сразу же падают.

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Kandinsky / Life.ru

Алексей Берковиц
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