"Сейчас поймаю тебя в сумку": Терапевт не счёл реалистичным сюжет песни "КиШ" про молнию
Врач Тарасов сомневается, что пациент-сердечник выживет после удара молнии
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют гораздо меньше шансов выжить после удара молнией. Об этом рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов. По его словам, при попадании разряда в тело человека возникает электрический шок, который может спровоцировать остановку сердца, нарушение его ритма и повреждение внутренних органов.
Другое дело, если "счастливчик", в которого угодила молния, крепок организмом, или если его поразил не прямой удар, а, к примеру, задел по касательной, испепелив в итоге какой-то предмет поблизости. В таком случае можно и выжить, говорит собеседник "Вечерней Москвы".
"Если в первые минуты провести сердечно-легочную реанимацию при остановке сердца, то шансы выжить значительно повышаются. Поэтому если вы стали свидетелем удара молнии в другого человека, нельзя медлить. Нужно сразу делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, вызывать скорую помощь", — рекомендует врач.
Ранее Life.ru писал, что удар молнии по людям в парке "Патриот" в Подмосковье унёс жизнь одного человека, ещё трое сильно пострадали. Ранее мы публиковали видео с моментом происшествия: на кадрах видно, как три человека идут по парку и в этот момент в их зонт бьёт разряд — люди сразу же падают.
Kandinsky / Life.ru