"Сейчас поймаю тебя в сумку": Терапевт не счёл реалистичным сюжет песни "КиШ" про молнию

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют гораздо меньше шансов выжить после удара молнией. Об этом рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов. По его словам, при попадании разряда в тело человека возникает электрический шок, который может спровоцировать остановку сердца, нарушение его ритма и повреждение внутренних органов.

Другое дело, если "счастливчик", в которого угодила молния, крепок организмом, или если его поразил не прямой удар, а, к примеру, задел по касательной, испепелив в итоге какой-то предмет поблизости. В таком случае можно и выжить, говорит собеседник "Вечерней Москвы".