"Город ощутит последствия": Уровень воды в Урале у Орска превысил неблагоприятную отметку, и это не предел

Уровень воды в Урале у Орска (Оренбургская область) за сутки вырос на 381 сантиметр, превысив неблагоприятную отметку на 21 см. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Артём Воробьёв.

"В городе Орске уровень Урала на 21:00 (19:00 мск) составляет 381 см. За день небольшой прирост, несколько сантиметров", — сообщил градоначальник в своём телеграм-канале.

Воробьёв добавил, что в ближайшее время город ощутит последствия увеличения сброса с Ириклинского водохранилища.