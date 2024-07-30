"Город ощутит последствия": Уровень воды в Урале у Орска превысил неблагоприятную отметку, и это не предел
Уровень Урала возле Орска превысил неблагоприятную отметку на 21 сантиметр
Уровень воды в Урале у Орска (Оренбургская область) за сутки вырос на 381 сантиметр, превысив неблагоприятную отметку на 21 см. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Артём Воробьёв.
"В городе Орске уровень Урала на 21:00 (19:00 мск) составляет 381 см. За день небольшой прирост, несколько сантиметров", — сообщил градоначальник в своём телеграм-канале.
Воробьёв добавил, что в ближайшее время город ощутит последствия увеличения сброса с Ириклинского водохранилища.
Ранее в Оренбургской и Челябинской областях, а также в Башкирии прошли сильные ливни, увеличив приток в Ириклинское водохранилище. Было принято решение нарастить сброс до 243 кубометров в секунду. 31 июля планируется увеличить сброс до 294 кубометров.
Напомним, весной 2024 года более чем в 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — бушевали паводки. В результате стихийного бедствия было затоплено почти 30 тысяч жилых домов и более 16 тысяч дач, которые теперь предстоит восстановить властям. Жители, пострадавшие в этой ситуации, получили от государства в общей сложности 11 миллиардов рублей в качестве компенсаций.
Telegram / МЧС Оренбургской области