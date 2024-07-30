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30 июля, 20:17

Племянник Трампа заявил, что поддержит Харрис на выборах

Фред Трамп объявил, что не будет поддерживать своего дядю на грядущих выборах

Племянник бывшего президента США Дональда Трампа объявил о своём намерении голосовать за действующего вице-президента Камалу Харрис на предстоящих выборах. В интервью телеканалу ABC Фред Трамп отметил, что не будет поддерживать дядю, однако планирует присутствовать на инаугурации, если миллиардер победит и его пригласят.

"Семьи сложные. В каждой семье есть свой сумасшедший дядя. Мой дядя Дональд <…> сумасшедший," — сказал Фред Трамп.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Первоначально предполагалось, что Демократическую партию представит действующий президент Джо Байден. Однако после неудачного выступления на дебатах с Трампом в июне внутри партии стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис на пост президента. Республиканцев на выборах будет представлять Дональд Трамп.

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Ранее Life.ru сообщал, что уровень одобрения деятельности вице-президента США Камалы Харрис вырос до 50%, превысив показатели действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа. За неделю рейтинг Харрис среди демократов вырос с 80% до 89%, а среди независимых избирателей — с 31% до 48%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Кирилл Сосновских
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