Племянник Трампа заявил, что поддержит Харрис на выборах

Племянник бывшего президента США Дональда Трампа объявил о своём намерении голосовать за действующего вице-президента Камалу Харрис на предстоящих выборах. В интервью телеканалу ABC Фред Трамп отметил, что не будет поддерживать дядю, однако планирует присутствовать на инаугурации, если миллиардер победит и его пригласят.

"Семьи сложные. В каждой семье есть свой сумасшедший дядя. Мой дядя Дональд <…> сумасшедший," — сказал Фред Трамп.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Первоначально предполагалось, что Демократическую партию представит действующий президент Джо Байден. Однако после неудачного выступления на дебатах с Трампом в июне внутри партии стали звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис на пост президента. Республиканцев на выборах будет представлять Дональд Трамп.