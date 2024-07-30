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30 июля, 15:46

Харрис вырвалась вперёд, обогнав Трампа и Байдена по рейтингу одобрения

Newsweek: Уровень одобрения деятельности вице-президента США Харрис вырос до 50%

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Вице-президент США Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Уровень одобрения деятельности американского вице-президента Камалы Харрис увеличился до 50%. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на результаты исследования организации Morning Consult.

"Опрос Morning Consult ...выявил, что 50% одобряют деятельность Харрис, в то время как 46% относятся к ней негативно", — указано в публикации.

Уточняется, что уровень одобрения деятельности вице-президента США оказался выше, чем за весь ход предвыборной кампании у нынешнего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа. По информации издания, работу Харрис ещё неделю назад одобряли только 43% опрошенных. За это время среди избирателей-демократов рейтинг кандидата в президента вырос с 80 до 89%, а среди независимых избирателей — с 31 до 48%.

Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (47%) согласились бы отдать голос за Харрис, у Трампа этот показатель чуть ниже — 46%. Доля сторонников Роберта Кеннеди-младшего сократилась до 4% по сравнению с 8% в последнем опросе.

В исследовании приняли участие 11538 зарегистрированных избирателей США, оно проходило три дня — с 26 по 28 июля.

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А ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп и Камала Харрис встретятся в студии телеканала ABC 10 сентября. Бывший президент США назвал новую оппонентку ещё более слабым соперником, чем нынешний лидер Джо Байден. К слову, прошлые завершились полным разгромом нынешнего американского лидера. Политик признал неудачу, попытавшись оправдать неуверенный вид и сомнительные аргументы усталостью из-за перелётов. А после демократ и вовсе покинул президентскую гонку.

Дарья Нарыкова
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