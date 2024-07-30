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30 июля, 20:32

"Кровь из глаз": Найденные у генерала Булгакова картины шокировали художника Сафронова

Художник Сафронов: У арестованного генерала Булгакова плохой и пошлый вкус

Известный российский художник Никас Сафронов. Обложка © VK / Никас Сафронов

Известный российский художник Никас Сафронов. Обложка © VK / Никас Сафронов

Известный российский художник Никас Сафронов высказал своё мнение по поводу картин, обнаруженных при обыске в доме бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Как заявил деятель искусств в беседе с каналом Mash, у молодёжи в таких случаях есть хорошее изречение — "кровь из глаз".

Известный российский художник Никас Сафронов высказал своё мнение по поводу картин, обнаруженных при обыске в доме бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Видео © Telegram / Mash

"Я, посмотрев их (картины. — Прим. Life.ru), был удивлён и потрясён, как человек, находящийся на такой должности, имеет такой плохой и пошлый вкус", — заключил Сафронов.

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Ранее Life.ru писал, что во время обысков дома у Булгакова были обнаружены картины и мозаики с изображением самого служащего и ряда людей, которые занимают руководящие должности. Напомним, что 69-летний экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который на этом посту отвечал за снабжение армии питанием, был задержан по делу о коррупции в конце июля текущего года.

Алексей Соловьёв
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