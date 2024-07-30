"Кровь из глаз": Найденные у генерала Булгакова картины шокировали художника Сафронова

Известный российский художник Никас Сафронов высказал своё мнение по поводу картин, обнаруженных при обыске в доме бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Как заявил деятель искусств в беседе с каналом Mash, у молодёжи в таких случаях есть хорошее изречение — "кровь из глаз".