У подельника генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin DB9 Coupe
Aston Martin DB9 Coupe. Обложка © Wikipedia / Martin Hidinger
При изучении фигуры совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который проходит по делу о коррупции бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, у него обнаружили премиальную машину Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска. Об этом рассказал ТАСС.
Решение суда гласит, что люксовый авто достался Михайленко после бракоразводного процесса с супругой. Помимо того, при расторжении брака, он завладел 50% компании, также попавшей в поле зрения следствия.
"Признать право собственности за Михайленко на долю в уставном капитале ООО "Консервпаклам" в размере 50% номинальной стоимостью 3 000 000 рублей", — говорится в решении.
Напомним, что 69-летний экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, должность которого предполагала снабжение армии питанием, был задержан по делу о коррупции в конце июля текущего года. При обысках дома у Булгакова были обнаружены картины и мозаики с изображением самого служащего и ряда людей, которые занимают руководящие должности.