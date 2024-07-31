У подельника генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin DB9 Coupe

При изучении фигуры совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который проходит по делу о коррупции бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, у него обнаружили премиальную машину Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска. Об этом рассказал ТАСС.

Решение суда гласит, что люксовый авто достался Михайленко после бракоразводного процесса с супругой. Помимо того, при расторжении брака, он завладел 50% компании, также попавшей в поле зрения следствия.