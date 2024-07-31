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31 июля, 08:08

СК расследует дело о хулиганстве подростков-мигрантов в Мытищах

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело, которое было возбуждено в отношении группы агрессивных подростков-мигрантов в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростки опубликовали несколько видео, в которых избивают сверстников, оскорбляют прохожих и в целом ведут себя провокационно. На одном из роликов они показали, как атакуют людей на спортивной площадке, ещё одно видео показывает предположительного лидера группировки, который нецензурно выражается и призывает навести порядок.

"ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание", — говорится в сообщении.

По данным РИА "Новости", на скандальные записи обратили внимание общественники, а местные жители быстро установили, где орудовала банда-подростков. Одна из жительниц Мытищ рассказала, что лично видела несовершеннолетних с электрошокерами и ножами.

На происходящее обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следствие приступило к установлению личностей подозреваемых для задержания их и возможных соучастников.

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Напомним, 29 июля стало известно о появлении в подмосковных Мытищах так называемого "шариатского патруля". Его участники приставали к прохожим, чей внешний вид их не устраивал, и требовали от девушек в "откровенных" нарядах одеваться прилично. В тот же день главарь банды записал извинения, заверив, что уважает Россию и её народ. Позднее выяснилось, что главарь банды покинул страну после публичных извинений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Дарья Нарыкова
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