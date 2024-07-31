Угрожавшая российским лётчикам телеведущая Мосейчук заочно приговорена к пяти годам колонии
Суд в Москве заочно приговорил телеведущую Мосейчук к сроку за призывы к насилию
Наталья Мосейчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moseichuk.official
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Наталью Мосейчук к заключению по делу о призывах к насилию. Об этом журналистам рассказали в суде. Её обвиняли по статье "Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
"Ей назначено наказание в виде пяти лет колонии", — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, в 2022 году Наталья Мосейчук в эфире угрожала российским лётчикам и их семьям. Следственный комитет завёл против телеведущей уголовное дело. К слову, журналистка она скандальная, и у себя на родине не раз отмечалась спорными заявлениями. Например, Мосейчук заявляла, что "ко всем украинцам домой постучит СБУ" и каждому мужчине придётся воевать против России. Это при том, что сын грозной журналистки живёт за границей. А недавно она призвала расстреливать "паникёров", снимающих силовую "могилизацию" на улицах Незалежной.