Призёры Олимпиады из КНДР и Южной Кореи сделали селфи на награждении
Спортсмены из КНДР, Китая и Южной Кореи на Олимпиаде в Париже (слева-направо). Обложка © Getty Images / Jared C. Tilton
Призёры Олимпиады в Париже из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи во время награждения. Турнир по настольному теннису в смешанном разряде завершился победой атлетов из Китая Ван Чуцинь и Сунь Инша, второе место взяли представители "севера" Ри Чон Сик и Ким Кум Ён, а "бронзу" — их соседи Лим Чон-хун и Син Ю-бин.
Несмотря на натянутые отношения между странами, спортсмены соблюли формальности и в полном составе сфотографировались на телефон Лима. Теннисист рассказал The Korea Helard, что спортсмены из враждующих стран едва коснулись друг друга во время рукопожатий и ограничились холодным "поздравляем".
Это не первый случай столкновения "двух Корей" на Олимпиаде в Париже. Напомним, на открытии Игр дикторы, освещавшие церемонию для франко- и англоговорящих зрителей, допустили грубую ошибку: во время выхода команды Южной Кореи её перепутали с представителями КНДР. Международный олимпийский комитет (МОК) уже принёс извинения.