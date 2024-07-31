Призёры Олимпиады из КНДР и Южной Кореи сделали селфи на награждении

Призёры Олимпиады в Париже из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи во время награждения. Турнир по настольному теннису в смешанном разряде завершился победой атлетов из Китая Ван Чуцинь и Сунь Инша, второе место взяли представители "севера" Ри Чон Сик и Ким Кум Ён, а "бронзу" — их соседи Лим Чон-хун и Син Ю-бин.

Несмотря на натянутые отношения между странами, спортсмены соблюли формальности и в полном составе сфотографировались на телефон Лима. Теннисист рассказал The Korea Helard, что спортсмены из враждующих стран едва коснулись друг друга во время рукопожатий и ограничились холодным "поздравляем".