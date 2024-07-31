Генетик предположил, как Дуров может открыть исходный код своей ДНК

Решивший обнародовать исходный код своей ДНК основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может сделать это с помощью файлов в формате FASTQ или VCF, предположил генетик, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Формально, если бы он не привязал раскрытие своего генома к этим 100 детям, то здесь ничего такого нет. Собственником генома является он сам. Это — его персональные данные, и он, в принципе, может публиковать эти данные, как захочет", — сказал Волчков в беседе с RT, отвечая на вопрос, не нарушит ли это договор, который подписывает донор.

Специалист пояснил, что фактически информация в ДНК записана в виде кода, состоящего из четырёх букв. У человека 46 хромосом, из которых 44 парные. Генетический код может быть опубликован в виде FASTQ- или VCF-файлов с данными, или же "в каком-то визуализированном браузере".

"Я думаю, что идея, с которой он писал о том, что дети, которые хотели бы узнать, кто реально их отец, могли бы сравнить свой геном и найти родственность", — заключил Волчков.