В ОНК ответили на сообщения о местонахождении осуждённого за шпионаж американца Уилана

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии на данный момент не получала жалоб и обращений от адвокатов осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана с просьбой установить его местонахождение. Об этом сообщил председатель ОНК Сергей Маркиянов.

"Я пока не видел никаких жалоб от адвокатов Уилана", — приводит ТАСС его слова.

Маркиянов подчеркнул, что ОНК отработает такое обращение в случае получения. Он также напомнил, что комиссия посещала ИК-17 в Мордовии, где содержится Уилан, в середине июля, и каких-либо жалоб от осуждённого не поступало.