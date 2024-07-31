В ОНК ответили на сообщения о местонахождении осуждённого за шпионаж американца Уилана
ОНК не получала обращений об установлении местонахождения осуждённого Уилана
Пол Уилан. Обложка © ТАСС / Sofia Sandurskaya
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии на данный момент не получала жалоб и обращений от адвокатов осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана с просьбой установить его местонахождение. Об этом сообщил председатель ОНК Сергей Маркиянов.
"Я пока не видел никаких жалоб от адвокатов Уилана", — приводит ТАСС его слова.
Маркиянов подчеркнул, что ОНК отработает такое обращение в случае получения. Он также напомнил, что комиссия посещала ИК-17 в Мордовии, где содержится Уилан, в середине июля, и каких-либо жалоб от осуждённого не поступало.
Ранее сегодня адвокат Уилана Ольга Карлова заявила, что не знает, где находится её подзащитный. По её словам, в колонии на её запрос о местонахождении американца не ответили. Он также не знает, был ли Уилан куда-то вывезен.
Напомним, Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Находящийся за решёткой американец считает, что власти Соединённых Штатов бросили его, и даже лично обратился по этому поводу к действующему хозяину Белого дома Джо Байдену.