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31 июля, 14:26

В ОНК ответили на сообщения о местонахождении осуждённого за шпионаж американца Уилана

ОНК не получала обращений об установлении местонахождения осуждённого Уилана

Пол Уилан. Обложка © ТАСС / Sofia Sandurskaya

Пол Уилан. Обложка © ТАСС / Sofia Sandurskaya

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии на данный момент не получала жалоб и обращений от адвокатов осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана с просьбой установить его местонахождение. Об этом сообщил председатель ОНК Сергей Маркиянов.

"Я пока не видел никаких жалоб от адвокатов Уилана", — приводит ТАСС его слова.

Маркиянов подчеркнул, что ОНК отработает такое обращение в случае получения. Он также напомнил, что комиссия посещала ИК-17 в Мордовии, где содержится Уилан, в середине июля, и каких-либо жалоб от осуждённого не поступало.

Ранее сегодня адвокат Уилана Ольга Карлова заявила, что не знает, где находится её подзащитный. По её словам, в колонии на её запрос о местонахождении американца не ответили. Он также не знает, был ли Уилан куда-то вывезен.

Напомним, Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Находящийся за решёткой американец считает, что власти Соединённых Штатов бросили его, и даже лично обратился по этому поводу к действующему хозяину Белого дома Джо Байдену.

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Наталья Демьянова
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