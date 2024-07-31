"Мои верные поклонники": Губерниев поблагодарил недовольных его высказываниями об Олимпиаде в Париже

Дмитрий Губерниев поблагодарил хейтеров за критику его высказываний об Олимпиаде в Париже. Известный спортивный комментатор заявил, что недовольные — его "верные поклонники", которые делают всё для повышения узнаваемости журналиста.

"Спасибо им большое... Мои социальные сети пестрят от количества просмотров, заходов и всевозможных реакций, поэтому это прекрасно", — отметил Губерниев в беседе с "Лентой.ру".

Более того, признался журналист, благодаря большому количеству критики он чувствует себя уверенно, как никогда раньше.