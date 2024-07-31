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31 июля, 14:59

"Мои верные поклонники": Губерниев поблагодарил недовольных его высказываниями об Олимпиаде в Париже

Губерниев назвал "верными поклонниками" недовольных его словами об Олимпиаде

Дмитрий Губерниев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / guberniev_dmitry

Дмитрий Губерниев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / guberniev_dmitry

Дмитрий Губерниев поблагодарил хейтеров за критику его высказываний об Олимпиаде в Париже. Известный спортивный комментатор заявил, что недовольные — его "верные поклонники", которые делают всё для повышения узнаваемости журналиста.

"Спасибо им большое... Мои социальные сети пестрят от количества просмотров, заходов и всевозможных реакций, поэтому это прекрасно", — отметил Губерниев в беседе с "Лентой.ру".

Более того, признался журналист, благодаря большому количеству критики он чувствует себя уверенно, как никогда раньше.

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Напомним, Дмитрий Губерниев успел сделать целый ряд спорных и не очень заявлений об Олимпиаде в Париже. В частности, журналист назвал скандальную церемонию открытия "хорошей", а также выступил против критики грязной воды в парижской реке Сене. Комментатор призвал обратить внимание на состояние российских водоёмов.

Матвей Константинов
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