Россиянин, скормивший пасынку 8 сигарет, избежал наказания по странной причине

Жителю Екатеринбурга удалось избежать наказания за то, что он скормил своему 11-летнему пасынку восемь сигарет. Мужчину не привлекли к ответственности за произошедшее, так как он не является родным отцом ребёнку, передаёт kp.ru.

Екатеринбуржца не наказали, так как документально мужчина не обязан воспитывать ребёнка, поэтому и вину ему вменить невозможно. Однако к административной ответственности привлечена мать мальчика. Юристы же считают, что жителя Екатеринбурга, практикующего такие способы воспитания, всё же удастся привлечь по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Мальчик, госпитализированный с признаками отравления после поедания сигарет. Фото © Kp.ru

Напомним, шокирующая история произошла в Екатеринбурге в апреле: там госпитализировали ребёнка, буквально объевшегося сигарет в качестве "наказания" за курение. Опасные педагогические практики взяли на вооружение мама пострадавшего Наталья и отчим Юрий.