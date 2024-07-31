Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 16:33

Россиянин, скормивший пасынку 8 сигарет, избежал наказания по странной причине

Житель Екатеринбурга, скормивший пасынку 8 сигарет, избежал наказания

Жителю Екатеринбурга удалось избежать наказания за то, что он скормил своему 11-летнему пасынку восемь сигарет. Мужчину не привлекли к ответственности за произошедшее, так как он не является родным отцом ребёнку, передаёт kp.ru.

Екатеринбуржца не наказали, так как документально мужчина не обязан воспитывать ребёнка, поэтому и вину ему вменить невозможно. Однако к административной ответственности привлечена мать мальчика. Юристы же считают, что жителя Екатеринбурга, практикующего такие способы воспитания, всё же удастся привлечь по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Мальчик, госпитализированный с признаками отравления после поедания сигарет. Фото © Kp.ru

Мальчик, госпитализированный с признаками отравления после поедания сигарет. Фото © Kp.ru

Напомним, шокирующая история произошла в Екатеринбурге в апреле: там госпитализировали ребёнка, буквально объевшегося сигарет в качестве "наказания" за курение. Опасные педагогические практики взяли на вооружение мама пострадавшего Наталья и отчим Юрий.

В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери
В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери

Ранее Life.ru рассказывал о другом мужчине, который также использует нетрадиционные методы воспитания. В Курске арестовали отца, который хотел проучить сына и поджёг ему ягодицы.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров