В иконостас Троице-Сергиевой лавры установили капсулу-киот с "Троицей" Рублёва
Икона "Троица". Обложка © Wikipedia / Андрей Рублёв
В иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры успешно установили капсулу-киот с иконой "Троица" Андрея Рублева Об этом сообщает РИА "Новости".
"Новую капсулу-киот (с "Троицей" Рублева — прим. Life.ru) установили в иконостас Троицкого собора", — говорится в сообщении.
Как отмечалось ранее, новую витрину-киот для "Троицы" изготовили в Германии. Преимущество капсулы заключается в более тонкой регулировке микроклимата. Это в сочетании с другими технологиями поможет сохранить надлежащий вид иконы. Икона в этом году вернулась в стены храма после почти полувекового перерыва. Её установили на историческом месте — справа от царских врат (дверей в иконостас).
Напомним, икона вернулась в собор накануне праздника Святой Троицы 22 июня. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года.