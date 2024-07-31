В иконостас Троице-Сергиевой лавры установили капсулу-киот с "Троицей" Рублёва

Как отмечалось ранее, новую витрину-киот для "Троицы" изготовили в Германии. Преимущество капсулы заключается в более тонкой регулировке микроклимата. Это в сочетании с другими технологиями поможет сохранить надлежащий вид иконы. Икона в этом году вернулась в стены храма после почти полувекового перерыва. Её установили на историческом месте — справа от царских врат (дверей в иконостас).