"Перемена есть": Белый дом объяснил причины редкого появления Байдена на публике
Белый дом: Изменения в графике президента связаны с "перекалибровкой"
По словам представителя Белого дома, Джо Байден продолжает свою президентскую деятельность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OogImages
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер развеяла слухи о том, что президент США Джо Байден избегает общения с публикой. По её словам, изменения в графике американского лидера связаны с адаптацией его работы после отказа от переизбрания.
"Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", — подчеркнула Жан-Пьер на брифинге.
Она отметила, что недавние закрытые мероприятия в расписании Байдена являются частью процесса "перекалибровки" и подготовки к предстоящим шести месяцам.
"Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", — добавила Жан-Пьер.
Это заявление последовало после вопросов о том, почему президент реже появляется на публике и по какой причине его расписание теперь включает в себя много закрытых встреч.
Ранее Байден также столкнулся с критикой и сомнениями в его способности эффективно выполнять свои обязанности. Однако недавно он провёл несколько встреч со своими советниками по вопросам внутренней национальной безопасности, несмотря на слухи о его состоянии. Байден продолжает работать, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.