"Перемена есть": Белый дом объяснил причины редкого появления Байдена на публике

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер развеяла слухи о том, что президент США Джо Байден избегает общения с публикой. По её словам, изменения в графике американского лидера связаны с адаптацией его работы после отказа от переизбрания.

"Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", — подчеркнула Жан-Пьер на брифинге.

Она отметила, что недавние закрытые мероприятия в расписании Байдена являются частью процесса "перекалибровки" и подготовки к предстоящим шести месяцам.

"Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", — добавила Жан-Пьер.

Это заявление последовало после вопросов о том, почему президент реже появляется на публике и по какой причине его расписание теперь включает в себя много закрытых встреч.