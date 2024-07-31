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31 июля, 20:37

"Перемена есть": Белый дом объяснил причины редкого появления Байдена на публике

Белый дом: Изменения в графике президента связаны с "перекалибровкой"

По словам представителя Белого дома, Джо Байден продолжает свою президентскую деятельность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OogImages

По словам представителя Белого дома, Джо Байден продолжает свою президентскую деятельность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OogImages

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер развеяла слухи о том, что президент США Джо Байден избегает общения с публикой. По её словам, изменения в графике американского лидера связаны с адаптацией его работы после отказа от переизбрания.

"Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным", — подчеркнула Жан-Пьер на брифинге.

Она отметила, что недавние закрытые мероприятия в расписании Байдена являются частью процесса "перекалибровки" и подготовки к предстоящим шести месяцам.

"Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", добавила Жан-Пьер.

Это заявление последовало после вопросов о том, почему президент реже появляется на публике и по какой причине его расписание теперь включает в себя много закрытых встреч.

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Ранее Байден также столкнулся с критикой и сомнениями в его способности эффективно выполнять свои обязанности. Однако недавно он провёл несколько встреч со своими советниками по вопросам внутренней национальной безопасности, несмотря на слухи о его состоянии. Байден продолжает работать, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.

Кирилл Сосновских
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