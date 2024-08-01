Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 21:17

Рейс Уфа – Москва задержан на шесть часов

Рейс Уфа – Москва задержан на шесть часов из-за вынужденной посадки в Самаре

Вылет рейса SU1259 из Уфы в Москву задержан на более чем шесть часов. Причиной стала вынужденная посадка самолёта в Самаре. Согласно информации от Приволжской транспортной прокуратуры, судно должно было отправиться в 20:55 (18:55 мск) 31 июля, но фактическое время вылета перенесено на 03:15 (01:15 мск) следующего дня.

Проблемы возникли из-за позднего прибытия воздушного судна с другого рейса. В аэропорту Курумоч в Самаре проводится замена самолёта. На рейс зарегистрированы 184 пассажира. Авиакомпания "Аэрофлот" предоставляет необходимые услуги пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Заместитель Уфимского транспортного прокурора уже выехал в аэропорт для контроля ситуации. Также организована работа мобильной приёмной для пассажиров.

Два самолёта устроили жёсткое ДТП в Бразилии
Два самолёта устроили жёсткое ДТП в Бразилии

Последние задержки рейсов в России произошли из-за погодных условий. Ранее утром 29 июля густой туман окутал Новосибирск, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов в аэропорту Толмачёво. В этом же месяце в аэропорту Шереметьево также произошли задержки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, что вызвало недовольство среди пассажиров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Москва
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров