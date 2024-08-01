Рейс Уфа – Москва задержан на шесть часов

Вылет рейса SU1259 из Уфы в Москву задержан на более чем шесть часов. Причиной стала вынужденная посадка самолёта в Самаре. Согласно информации от Приволжской транспортной прокуратуры, судно должно было отправиться в 20:55 (18:55 мск) 31 июля, но фактическое время вылета перенесено на 03:15 (01:15 мск) следующего дня.