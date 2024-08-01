Рейс Уфа – Москва задержан на шесть часов
Рейс Уфа – Москва задержан на шесть часов из-за вынужденной посадки в Самаре
Вылет рейса SU1259 из Уфы в Москву задержан на более чем шесть часов. Причиной стала вынужденная посадка самолёта в Самаре. Согласно информации от Приволжской транспортной прокуратуры, судно должно было отправиться в 20:55 (18:55 мск) 31 июля, но фактическое время вылета перенесено на 03:15 (01:15 мск) следующего дня.
Проблемы возникли из-за позднего прибытия воздушного судна с другого рейса. В аэропорту Курумоч в Самаре проводится замена самолёта. На рейс зарегистрированы 184 пассажира. Авиакомпания "Аэрофлот" предоставляет необходимые услуги пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Заместитель Уфимского транспортного прокурора уже выехал в аэропорт для контроля ситуации. Также организована работа мобильной приёмной для пассажиров.
Последние задержки рейсов в России произошли из-за погодных условий. Ранее утром 29 июля густой туман окутал Новосибирск, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов в аэропорту Толмачёво. В этом же месяце в аэропорту Шереметьево также произошли задержки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, что вызвало недовольство среди пассажиров.
Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala