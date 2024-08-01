Трамп заявил, что Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что действующего вице-президента Соединённых Штатов Камалу Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине, но она не справилась с этим. Соответствующее заявление 45-й американский лидер сделал во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании.

"Кто-нибудь может представить себе, что она ведёт дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек. Вы знаете, что её отправляли иметь дело с (президентом России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину?", — заявил политический деятель.