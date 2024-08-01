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1 августа, 02:38

Трамп заявил, что Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине

Трамп: Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине, но она не смогла

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что действующего вице-президента Соединённых Штатов Камалу Харрис "отправляли" предотвратить конфликт на Украине, но она не справилась с этим. Соответствующее заявление 45-й американский лидер сделал во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании.

"Кто-нибудь может представить себе, что она ведёт дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек. Вы знаете, что её отправляли иметь дело с (президентом России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину?", — заявил политический деятель.

По его словам, если бы его переизбрали в 2020 году, то специальная военная операция бы не началась. Также он выразил уверенность в том, что в таком случае и Израиль бы не подвергся атаке.

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Ранее LIfe.ru писал, что уровень одобрения деятельности американского вице-президента Камалы Харрис увеличился до 50%. В то же время племянник Дональда Трампа Фред объявил о своём намерении не поддерживать дядю на запланированных на осень текущего года выборах главы государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Алексей Соловьёв
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