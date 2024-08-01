Fox News сообщил, что Гершковича освободят в рамках обмена
Fox News: Журналист Гершкович завтра сможет вернуться в США в рамках обмена с РФ
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговорённый в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, приговорённый в России к тюремному сроку за шпионаж, завтра сможет вернуться в США в рамках обмена заключёнными. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Сообщается, что эти сведения телеканал получил от газеты The Wall Street Journal. Других деталей не приводится.
Ранее словенский телеканал N1 заявил, что скоро может состояться крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. По его данным, Москве могут передать Анну и Артёма Дульцевых, арестованных в Словении в декабре 2022 года. Их признали виновным в шпионаже. При этом утверждается, что частью сделки могут стать журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговорённый к 16 годам лишения свободы за шпионаж и немец Рико Кригер — мужчину, приговорённого в Белоруссии к казни за терроризм, помиловал лидер республики Александр Лукашенко.