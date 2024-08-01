Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 07:59

Бывшего начальника Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях

Военные следователи СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в отношении бывшего топ-менеджера филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова. Его арестовали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Сообщается, что работу Сухова курировал арестованный экс-замминистра обороны Иванов. Кроме того, по делу проходят ещё два сотрудника, выполнявшие работы для ВСК по госконтракту. По предварительным расчётам, сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.

Минобороны может затребовать более 400 миллионов ущерба по делу о хищениях в "Военторге"
Минобороны может затребовать более 400 миллионов ущерба по делу о хищениях в "Военторге"

Ранее Life.ru рассказал о задержании руководителя "Военторга". Его подозревают в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле присутствуют фигуранты их нескольких регионов России. Их имущество уже арестовано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров