Бывшего начальника Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях
Военные следователи СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в отношении бывшего топ-менеджера филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова. Его арестовали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с делом.
Сообщается, что работу Сухова курировал арестованный экс-замминистра обороны Иванов. Кроме того, по делу проходят ещё два сотрудника, выполнявшие работы для ВСК по госконтракту. По предварительным расчётам, сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.
Ранее Life.ru рассказал о задержании руководителя "Военторга". Его подозревают в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны в особо крупном размере. Речь идёт о поставках армейских "несессоров". В деле присутствуют фигуранты их нескольких регионов России. Их имущество уже арестовано.
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