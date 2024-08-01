Бывшего начальника Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях

Военные следователи СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в отношении бывшего топ-менеджера филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова. Его арестовали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Сообщается, что работу Сухова курировал арестованный экс-замминистра обороны Иванов. Кроме того, по делу проходят ещё два сотрудника, выполнявшие работы для ВСК по госконтракту. По предварительным расчётам, сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.