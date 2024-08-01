Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле нашли ещё двух человек
Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасатели нашли ещё двух человек. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru
В настоящее время спасатели разбирают конструкции, чтобы добраться до людей. По данным телеграм-канала, на место происшествия вылетела детская санавиация из Екатеринбурга.
Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. По последним данным, пострадало девять человек. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
Кадр из видео Life.ru