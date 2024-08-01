Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле нашли ещё двух человек

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасатели нашли ещё двух человек. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

В настоящее время спасатели разбирают конструкции, чтобы добраться до людей. По данным телеграм-канала, на место происшествия вылетела детская санавиация из Екатеринбурга.