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1 августа, 10:07

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле нашли ещё двух человек

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасатели нашли ещё двух человек. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

В настоящее время спасатели разбирают конструкции, чтобы добраться до людей. По данным телеграм-канала, на место происшествия вылетела детская санавиация из Екатеринбурга.

Life.ru публикует список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Life.ru публикует список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. По последним данным, пострадало девять человек. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

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Кадр из видео Life.ru

Наталья Демьянова
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